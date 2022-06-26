Кори Гауфф: «Несправедливость в мире только добавляет мне мотивации»

18-летняя финалистка прокомментировала то, что Верховный суд США отменил решение, гарантировавшее право на аборт.

«Конечно, я разочарована этим решением. Мне жаль женщин будущего и настоящего, но еще тех, кто добился этого решения, а теперь видит его отмену.

Судя по тому, что я читала и изучала, у меня ощущение, что мы сделали шаг назад. Это решение не только лишает людей репродуктивных прав, но и открывает путь к отмене других вещей, за которые в прошлом много боролись.

Я хочу, чтобы люди не падали духом и продолжали говорить на эту тему. Потому что мы способны добиться изменений.

Несправедливость в мире не влияет на мои выступления, а только добавляет мотивации. Я знаю, что чем дальше прохожу на турнирах, тем больше людей смотрят и могут услышать мое мнение».

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