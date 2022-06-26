Коко Гауфф: «Всегда болею за Игу, Эмму или Лейлу, когда сама с ними не играю»

Теги WTA Кори Гауфф Ига Швентек Лейла Фернандес Эмма Радукану Теннис

18-летняя финалистка «Ролан Гаррос» Кори Гауфф прокомментировала успехи других молодых теннисисток. Сейчас 20-летняя Ига Швентек занимает первое место в рейтинге, а 19-летние Эмма Радукану и Лейла Фернандес разыграли титул на US Open-2021.

«Сейчас точно идет переходный период. Это классно. В юниорах я не очень хорошо знала Эмму и Игу, но мы всегда играли одни и те же турниры. Классно видеть, что давно знакомые люди добиваются успехов.

Я всегда болею за Игу, Эмму или Лейлу, когда сама с ними не играю».

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