Коко Гауфф: «Всегда болею за Игу, Эмму или Лейлу, когда сама с ними не играю»

18-летняя финалистка прокомментировала успехи других молодых теннисисток. Сейчас 20-летняя занимает первое место в рейтинге, а 19-летние и разыграли титул на US Open-2021.

«Сейчас точно идет переходный период. Это классно. В юниорах я не очень хорошо знала Эмму и Игу, но мы всегда играли одни и те же турниры. Классно видеть, что давно знакомые люди добиваются успехов.

Я всегда болею за Игу, Эмму или Лейлу, когда сама с ними не играю».