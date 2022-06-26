Вице-президент Федерации тенниса Украины о том, что туры не отстранили игроков из России: «Я не удивлен. Теннис всегда сосредотачивался на коммерции»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал то, что теннис не стал централизованно отстранять игроков из России и Беларуси. Пока что их не допустили только до турниров в Великобритании и Латвии.

«Конечно, мы поднимали вопрос того, чтобы исключить не только команды, но и отдельных игроков. Однако шансы на это изначально были очень низкими. Но [ситуация с боевыми действиями не меняется]. В таких обстоятельствах требуется более жесткая реакция.

Федерация тенниса Украины решила поддержать отстранения отдельных спортсменов. За это время они не стали четко выражать свою позицию. Лично я считаю, что четкая антивоенная позиция этих игроков принесла бы нам больше, чем их исключение. К сожалению, не случилось ни того, ни другого.

Лично я не удивлен, что ATP не стала отстранять игроков из [этих] стран. Теннис всегда сосредотачивался на коммерции. Например, Новак Джокович даже после саги на Australian Open сделал все, чтобы ATP одобрила решение о лишении «Уимблдона» очков.

Но, конечно, очень неприятно, что ITF не будет начислять очки за «Уимблдон» юниорам и колясочникам. Так они поддержали ATP и WTA.

У меня есть и другая информация на эту тему, но я не буду ее разглашать. Скажем только, что это возможно благодаря общим интересам».

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