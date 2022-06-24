Квитова вышла в финал WTA впервые с февраля 2021-го

31-я ракетка мира Петра Квитова вышла в финал турнира в Истбурне, обыграв Беатрис Хаддад Майю – 7:6, 6:4.

В полуфинале она прервала 12-матчевую серию побед, с которой Хаддад-Майя начала травяной сезон. В июне бразильянка выиграла титулы в Ноттингеме и Бирмингеме.

Квитова вышла в 37-й финал в карьере и первый – с февраля 2021-го. На траве она не доходила до титульного матча с июня 2018-го.

В финале она сыграет с действующей чемпионкой Аленой Остапенко или Камилой Джорджи.

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