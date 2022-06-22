Кольшрайбер провел последний матч в карьере

Филипп Кольшрайбер проиграл Михаилу Кукушкину во втором круге квалификации «Уимблдона» (7:6, 3:6, 4:6).

38-летний немец провел последний матч в карьере.

Кольшрайбер выиграл восемь турниров ATP в одиночном разряде. На «Больших шлемах» его лучший результат – четвертьфинал «Уимблдона»-2012. В рейтинге он максимум поднимался на 16-ю строчку.

На счету Кольшрайбера 25 побед над игроками топ-10. Из действующих игроков только Фелисиано Лопес (39) больше обыгрывал соперников топ-10, при этом не побывав в десятке.

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