Веснина о доминировании Швентек: «Эта девочка очень умно играет. Она по праву лидер женского тенниса»

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Елена Веснина поделилась мнением об игре первой ракетки мира Иги Швентек.

«Прежде всего, у Швентек чистая голова. Она полностью отдает себя теннису. Она очень разносторонний игрок, у нее укомплектованная игра, очень здорово двигается по корту, делает минимальное количество ошибок. При этом она активна, может войти в корт и забить сама. Очень ровная игра, что на задней линии, что у сетки.

Конечно, было бы интересно посмотреть, как против нее играли бы Эшли Барти, Серена Уильямс, Симона Халеп или Мария Шарапова, которые могли бы задавить ее мощью и сильными подачами. Но сейчас таких теннисисток я не вижу. Поэтому она доминирует, эта девочка очень умно играет и правильно настраивается на все матчи. Она по праву лидер женского тенниса», – цитирует Веснину РИА Новости.

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