Ига Швентек: «Я не верила, что смогу стать суперзвездой тенниса. В 2020-м мне казалось, что нужен план Б – на случай, если с теннисом не сложится»

Ига Швентек рассказала, почему долгое время не верила в свой прорыв.

«Мне было довольно трудно поверить, что я стану №1 в мире. Если рассуждать логически и взять мою страну, то успеха в ней добилась разве что Агнешка Радванска. Вероятность того, что я стану суперзвездой тенниса, была очень мала.

Мне нравится математика, и мой мозг обычно просчитывает вероятности, поэтому я понимала, что это будет очень трудно реализовать.

И у меня всегда был план Б. Даже когда мне было 18, я все еще была в школе и концентрировалась на этом. Было ощущение, что я работаю на двух работах одновременно. В 2020-м мне все еще казалось, что нужен план Б – на случай, если с теннисом не сложится».

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