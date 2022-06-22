Алекс Корретха: «Не думаю, что Надаль нацеливается на календарный Большой шлем»

Алекс Корретха высказался о готовности Рафаэля Надаля к «Уимблдону».

«Мне кажется, 2022-й для Рафы стал настоящим чудом с самого начала.

Сначала он взял первый турнир, потом первый «Шлем», затем снова получил травму и очень скомкано готовился к «Ролан Гаррос».

В конце концов он победил, и пару недель спустя я думал, что, может, ему нужно время на отдых и восстановление. Но сейчас он уже готов попробовать свои силы на «Уимблдоне».

Мне кажется, только Рафа способен на такое – несмотря на все проблемы со здоровьем он успешно их преодолел. Это доказывает его скромность и желание продолжать двигаться вперед.

Не думаю, что он нацеливается на календарный Большой шлем, вряд ли это в его планах. Он просто тренируется и хочет быть готовым к первому кругу. Это его единственная цель».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе