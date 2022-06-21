Тони Надаль о травме племянника: «Лечение работает, Рафаэль вполне доволен»

, дядя и бывший тренер , рассказал о турнире на Мальорке, которым руководит.

«Мы очень рады, турнир становится все популярнее. В этом году приехали Медведев, Циципас, Баутиста, Шаповалов, Каррено... Сложно, потому что турнир очень близко к «Уимблдону», хотя он служит подготовкой, потому что условия похожи на уимблдонские.

Почти невозможно, чтобы Рафаэль сыграл, потому что ему нужен отдых перед «Большим шлемом». За неделю до этого он предпочитает спокойно тренироваться и не участвовать в соревнованиях».

Также он высказался о готовности племянника к «Уимблдону».

«Рафаэль в порядке, я думаю, он будет одним из фаворитов, главным остается Джокович, плюс Хуркач или Берреттини. Если тебе посчастливилось пройти первую неделю, со второй конкуренция становится очень высокой.

Лечение работает, Рафаэль вполне доволен, и мы уверены, что все пойдет хорошо».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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