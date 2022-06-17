Надаль об участии в «Уимблдоне»: «Ситуация с ногой должна оцениваться каждый день. Сейчас слишком рано давать окончательный ответ»

Рафаэль Надаль рассказал, при каких условиях сыграет на «Уимблдоне».

«Ситуация с ногой должна оцениваться каждый день, поэтому в данный момент у меня нет уверенности, что я смогу сыграть. Я просто знаю, что хочу участвовать, но должен быть осторожен.

Сейчас слишком рано давать окончательный ответ.

В первые дни [после лечения] у меня были смешанные чувства, но с каждым днем мне становилось лучше. Еще неделя тренировок в Лондоне, и я надеюсь, что смогу сыграть на «Уимблдоне» и быть конкурентоспособным».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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