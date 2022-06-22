Кириос о победе над Дьере на решающем тай-брейке: «Мы пересекались по юниорам, поэтому я знал, что он может показать хороший теннис»

Ник Кириос прокомментировал победу над Ласло Дьере в первом круге турнира на Мальорке. Австралиец победил со счетом 5:7, 7:6, 7:6.

«Я знаю, что хорошо играю на тай-брейках и если подача идет, у меня хорошие шансы. Сегодня мой соперник подавал очень, очень здорово и был хорош в важных розыгрышах. Так что я очень рад, что одержал победу.

Ласло – сильный соперник. Мы пересекались по юниорам, поэтому я знал, что он может показать хороший теннис. Горжусь, что прошел это испытание».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Роберто Баутиста-Агутом.

«Меня ждет еще один трудный матч. Он отличный игрок и отличный парень. Он один из моих товарищей в туре, он всегда был ко мне очень добр».

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