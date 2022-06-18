Ник Кириос: «Как бы хорошо ты ни играл, ты проигрываешь каждое второе очко. Даже лучшие игроки мира, как Федерер, Надаль, Джокович»

ответил, почему считает теннис эмоционально тяжелым видом спорта.

«Это самый эмоционально тяжелый спорт, потому что ты сам по себе. Ни один другой вид спорта с ним не сравнится. Ты сам по себе, брошен один у всех на виду. Нельзя подойти к своей команде и посидеть 30 секунд, чтобы с тобой кто-то поговорил.

Если посмотреть на лучших игроков мира, то за всю карьеру они выиграли только чуть больше 50% очков. Посмотрите на Федерера, Надаля, Джоковича – я думаю, они выиграли только 54-55% очков за всю карьеру. И это так обидно, ведь ты буквально выигрываешь одно из двух очков. Просто представьте. Как бы хорошо ты ни играл, ты проигрываешь каждое второе очко. Так что это офигеть какой эмоционально тяжелый спорт. Никаких сомнений.

Конечно, у меня смешанные чувства к теннису. Родители привели меня в этот спорт в семь лет, и я прошел долгий путь. Но мне нравится то, что мне принес теннис. Безусловно, у меня есть фонд, возможность давать надежду и веру людям, которые хотят равняться на меня, и просто помогать с помощью платформы, которую я создал. Я считаю, что это классно. И каждую неделю путешествовать по миру и знакомиться с новыми культурами и людьми. На самом деле, это офигенный спорт.

Ты должен быть очень независимым. Быстро взрослеешь, это точно».

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