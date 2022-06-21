После «Уимблдона» ATP до конца сезона легализует коучинг

объявила, что после в пробном режиме легализует коучинг из-за пределов корта.

Пробный период продлится с 11 июля до итогового. Изменения коснутся как турниров ATP, так и US Open.

В отношении тренерских подсказок будут действовать следующие правила:

тренеры должны сидеть на специально отведенных местах;

коучинг разрешен только в том случае, если не прерывает игру и не создает помеху сопернику;

словесный коучинг разрешен только тогда, когда игрок находится на той же стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);

невербальный коучинг (сигналы руками) разрешен в любое время;

тренеры не имеют права разговаривать с игроком, когда он покидает корт по ходу матча;

сохранятся наказания и штрафы за несоблюдение правил.

В конце сезона тур коллективно подведет итоги, чтобы принять решение о дальнейшем применении коучинга.

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