После «Уимблдона» ATP до конца сезона легализует коучинг

ATP объявила, что после «Уимблдона» в пробном режиме легализует коучинг из-за пределов корта.
Пробный период продлится с 11 июля до итогового. Изменения коснутся как турниров ATP, так и US Open.
В отношении тренерских подсказок будут действовать следующие правила:
- тренеры должны сидеть на специально отведенных местах;
- коучинг разрешен только в том случае, если не прерывает игру и не создает помеху сопернику;
- словесный коучинг разрешен только тогда, когда игрок находится на той же стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);
- невербальный коучинг (сигналы руками) разрешен в любое время;
- тренеры не имеют права разговаривать с игроком, когда он покидает корт по ходу матча;
- сохранятся наказания и штрафы за несоблюдение правил.
В конце сезона тур коллективно подведет итоги, чтобы принять решение о дальнейшем применении коучинга.