Маррей о восстановлении после травмы: «Хорошо тренировался последние 3-4 дня, но есть определенные удары, которые я не мог отрабатывать»

рассказал о травме мышц живота, которую получил в Штутгарте. По ходу финала против Маттео Берреттини британец вызывал врача и стал слабее подавать.

Маррей по-прежнему намерен выступить на «Уимблдоне».

«Травма заживает, но ситуация пока неидеальная. Моя цель – выйти на старт в хорошем физическом состоянии и дать себе лучший шанс успешно выступить.

На этой неделе были и положительные, и отрицательные моменты. Плюс в том, что я мог тренироваться, но есть определенные удары, которые я не мог отрабатывать.

Я хорошо тренировался последние три или четыре дня. Но, к сожалению, в матчах невозможно просто не пробивать определенные удары. Надеюсь, в ближайшие пару дней у меня будет возможность все проверить, и, надеюсь, все будет в порядке».

Маррей не стал раскрывать, какие именно удары не смог отработать, но сказал: «Я уверен, что вы сможете понять, исходя из характера травмы.

Мне не удавались некоторые вещи, которые я хотел бы сделать. Но надеюсь, в ближайшие пару дней ситуация улучшится, и мы вернемся к нормальной подготовке».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе