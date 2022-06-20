Надаль и Джокович провели первые тренировки на «Уимблдоне»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прибыл на «Уимблдон» и провел первую тренировку.
Участие испанца в турнире было под сомнением из-за проблем с левой стопой, но в пятницу он заявил, что планирует сыграть.
Также подготовку к турниру начал действующий чемпион Новак Джокович. Он тоже не выступал после «Ролан Гаррос».
Фото: твиттер «Уимблдона»
Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит
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