Николай Давыденко: «На харде у меня не возникало трудностей с Надалем. Самым сложным соперником для меня был Федерер»

Экс-третья ракетка мира прокомментировал соперничества с и . У Надаля он ведет 6:5 и выиграл пять из шести матчей на грунте, а Федереру россиянин проиграл 19 матчей из 21.

«Для меня матчи с Надалем на харде были такими же, как против любого другого соперника. На харде я выиграл у него все матчи, но проиграл все на грунте – это было ожидаемо, он же до сих пор берет .

В теннисе все зависит от того, как тебе подходит стиль конкретного игрока. На харде моя игра создавала Надалю проблемы, у меня с ним не возникало трудностей.

С другой стороны, я, например, никогда не мог обыграть , который бил очень сильно и стремился завершать розыгрыш в два-три удара.

А самым сложным соперником для меня был Федерер, потому что у него невероятно быстрый форхенд и очень точная подача. Я не мог контролировать его игру.

В матчах с Федерером у меня было много возможностей, но он всегда лучше проводил концовки сетов. На итоговом в Лондоне я почувствовал, что пришло время его обыграть, – и мне повезло. После этого изменилась моя психология, и я легко обыграл его в Дохе.

Я чувствовал, что могу его побеждать, но в матчах с Федерером у меня были психологические проблемы, это не секрет. Я пробовал разные тактики, пробивал то сильнее, то добавлял вращения, но это не помогало.

Посмотрите, кто его обыгрывал – Надаль, Джокович, Маррей. Они физически сильнее меня, проводили длинные размены. Мне с этим было тяжелее, я мог провести так один сет, а потом умирал. Я не мог удерживать высокий уровень пять часов. А моего обычного тенниса не хватало, чтобы обыграть Федерера.

Если бы не Федерер, я мог бы выйти в финал «Большого шлема». Он часто останавливал меня в четвертьфиналах.

Однако я горжусь тем, что обыгрывал всех соперников в топ-10. Я не закончил так, как некоторые другие, которые никогда не побеждали определенных игроков».

Теннис без Надаля, Федерера и Джоковича: у Маррея 17 «Шлемов», у Медведева – 4, в туре 16 новых чемпионов

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе