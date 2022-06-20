Жабер о выступлении в паре с Сереной: «Я хотела всем рассказать, но не могла. Сказала родным, но даже близкие друзья ничего не знали»

Чемпионка турнира в Берлине и третья ракетка мира прокомментировала то, что на этой неделе в Истбурне сыграет в паре с . Для 23-кратной чемпионки «Больших шлемов» это будет первый матч за год.

«Я хотела всем рассказать, но не могла. Сказала родным, но даже близкие друзья ничего не знали.

Мне очень повезло, что она меня выбрала. Я рада, что смогу разделить с ней корт. Я всегда смотрела матчи Серены и всегда за нее болела. Она легенда и пример для всех нас.

Я очень нервничаю. Надеюсь, мы проведем отличные матчи.

Не знаю, почему она меня выбрала. Может быть, посмотрела турнир в Мадриде (где Жабер выиграла титул – .ru). Мы с ней несколько раз встречались за пределами корта, и она всегда очень хорошо ко мне относилась.

Помню, как в Рио обменивалась с ней значками. Я очень ее уважаю».

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