Жабер о том, что сыграет в паре с Сереной: «Очень повезло, что она выбрала меня. Она легенда»

Четвертая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала то, что в Истбурне сыграет в паре с Сереной Уильямс.
Жабер станет всего шестой теннисисткой, которая выступит в паре с Сереной. Ранее ее напарницами становились только Винус Уильямс (213 матчей, выиграли 14 «Больших шлемов»), Александра Стивенсон (4 матча), Каролин Возняцки (4 матча), Мартина Навратилова (2 матча) и Элисон Риск (1 матч).
«Я просто в восторге. Очень повезло, что она выбрала меня. Мне не терпится с ней сыграть. Она легенда.
Я всегда любила Серену, ее игру и то, как она держится на корте и за его пределами», – сказала Жабер.
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