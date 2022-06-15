Жабер о том, что сыграет в паре с Сереной: «Очень повезло, что она выбрала меня. Она легенда»

Четвертая ракетка мира прокомментировала то, что в Истбурне сыграет в паре с .

Жабер станет всего шестой теннисисткой, которая выступит в паре с Сереной. Ранее ее напарницами становились только (213 матчей, выиграли 14 «Больших шлемов»), Александра Стивенсон (4 матча), (4 матча), (2 матча) и (1 матч).

«Я просто в восторге. Очень повезло, что она выбрала меня. Мне не терпится с ней сыграть. Она легенда.

Я всегда любила Серену, ее игру и то, как она держится на корте и за его пределами», – сказала Жабер.

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