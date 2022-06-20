Хуркач о разгроме Медведева: «Даниил – невероятный игрок. Он лучший в мире, так что с ним очень сложно»

Теги ATP Terra Wortmann Open Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в финале в Галле – 6:1, 6:4.

«Я довольно хорошо подавал и с первого же гейма получил преимущество. Я несколько раз ушел со счета «ровно», а потом сразу сделал брейк.

Даниил – невероятный игрок. Он лучший в мире, так что с ним очень сложно. В начале матча у меня проходили все нужные удары, и это помогло набрать ход».

Медведев второй раз подряд разгромлен в финале. И так кричал на ложу, что тренер ушел с трибуны

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные