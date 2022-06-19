Тарпищев о поражении Медведева: «Трагедии в этом нет. Травяной сезон в целом складывается хорошо»

Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале турнира в Галле. Россиянин взял у Хуберта Хуркача всего пять геймов – 1:6, 4:6.

«В принципе, как и полагается на траве, если подача не пошла, то сразу получаешь, 44% попадания первым мячом в первом сете – это было слабо. Во втором сете в середине собрался, но поезд уже ушел, прием у Хуркача всегда был на хорошем уровне, и он к тому же все попадал.

Трагедии в этом нет, считаю, что травяной сезон Даня пока проскакивает хорошо, если на Мальорке также будет в целом играть – вообще прекрасно», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев второй раз подряд разгромлен в финале. И так кричал на ложу, что тренер ушел с трибуны

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