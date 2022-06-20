Рейтинг ATP. Отрыв Медведева от №2 составляет больше 1000 очков, Хуркач вернулся в топ-10, Карацев выпал из топ-40, Федерер скоро останется без рейтинга

Даниил Медведев укрепил лидерство в рейтинге за счет выхода в финал в Галле. Теперь его отрыв составляет 1130 очков.
Хуберт Хуркач за счет титула в Германии вернулся в топ-100.
Аслан Карацев выпал из топ-40, а Роджер Федерер – из топ-90. После «Уимблдона» швейцарец вообще останется без рейтинга, потому что у него сгорят 600 очков за финал-2019.
FedEx ATP Rankings
Положение на 20 июня 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|8160
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7030
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|6770
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6525
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5050
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4945
|7 (7)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4893
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3870
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3760
|10 (12)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3738
|11 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3480
|22 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|1755
|31 (48)
|Филип Краинович (Сербия)
|1300
|37 (51)
|Оскар Отте (Германия)
|1155
|43 (38)
|Аслан Карацев (Россия)
|1056
|45 (65)
|Ник Кириос (Австралия)
|1050
|96 (68)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|600
|130 (134)
|Павел Котов (Россия)
|461
|148 (152)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|392
|173 (176)
|Александр Шевченко (Россия)
|322
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