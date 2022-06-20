Рейтинг ATP. Отрыв Медведева от №2 составляет больше 1000 очков, Хуркач вернулся в топ-10, Карацев выпал из топ-40, Федерер скоро останется без рейтинга

Даниил Медведев укрепил лидерство в рейтинге за счет выхода в финал в Галле. Теперь его отрыв составляет 1130 очков.

Хуберт Хуркач за счет титула в Германии вернулся в топ-100.

Аслан Карацев выпал из топ-40, а Роджер Федерер – из топ-90. После швейцарец вообще останется без рейтинга, потому что у него сгорят 600 очков за финал-2019.

FedEx ATP Rankings

Положение на 20 июня 2022

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