Рейтинг ATP. Отрыв Медведева от №2 составляет больше 1000 очков, Хуркач вернулся в топ-10, Карацев выпал из топ-40, Федерер скоро останется без рейтинга

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Даниил Медведев укрепил лидерство в рейтинге за счет выхода в финал в Галле. Теперь его отрыв составляет 1130 очков.

Хуберт Хуркач за счет титула в Германии вернулся в топ-100.

Аслан Карацев выпал из топ-40, а Роджер Федерер – из топ-90. После «Уимблдона» швейцарец вообще останется без рейтинга, потому что у него сгорят 600 очков за финал-2019.

FedEx ATP Rankings

Положение на 20 июня 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 8160
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7030
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 6770
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6525
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 5050
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4945
7 (7) Карлос Алькарас (Испания) 4893
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3870
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3760
10 (12) Хуберт Хуркач (Польша) 3738
11 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3480
22 (23) Карен Хачанов (Россия) 1755
31 (48) Филип Краинович (Сербия) 1300
37 (51) Оскар Отте (Германия) 1155
43 (38) Аслан Карацев (Россия) 1056
45 (65) Ник Кириос (Австралия) 1050
96 (68) Роджер Федерер (Швейцария) 600
130 (134) Павел Котов (Россия) 461
148 (152) Роман Сафиуллин (Россия) 392
173 (176) Александр Шевченко (Россия) 322

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