Медведев о мотивации в Галле в свете недопуска на «Уимблдон»: «Могу полностью выкладываться – хоть ногу сломать, но выиграть турнир»

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, есть ли у него дополнительная мотивация в Галле из-за того, что не сможет сыграть на «Уимблдоне».

«Не то чтобы. Я на каждом турнире хочу показывать максимум. Но действительно, когда впереди «Уимблдон», ты думаешь о том, как адаптировать игру, чтобы показать максимум на «Шлеме». А сейчас мне не к чему готовиться. Я могу полностью выкладываться – хоть ногу сломать, но выиграть турнир. Надеюсь, этого не случится (усмехается).

Да, может быть, это придает один дополнительный процент».

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