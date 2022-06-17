Медведев о матче против Отте: «Мы с ним на этой неделе дважды вместе разминались и один раз тренировались. Но завтра точно не будем друзьями»

Даниил Медведев, вышедший в полуфинал турнира в Галле, рассказал, почему ему было так тяжело с Роберто Баутиста-Агутом. Россиянин с четвертой попытки впервые обыграл испанца.

«Во-первых, он отличный игрок. Я помню все наши матчи. Если не считать первого, когда он был 11-м или 12-м в мире, а я впервые вышел в финал, я все время был фаворитом, но он показывал чертовски классный теннис. Мне было тяжело победить.

Сегодня у меня был план, и мне удалось его воплотить. Лучше провел самые важные розыгрыши. Потому что, по-моему, у него было больше брейк-пойнтов, чем у меня (Медведев отыграл девять из девяти – Sports.ru).

Было непросто, и я рад, что победил».

В полуфинале Медведев сыграет с Оскаром Отте.

«Я знаю, что он отличный игрок – особенно на траве. Но в то же время на грунте он тоже силен. Он вышел в полуфинал и на прошлой неделе, где на двух тай-брейках проиграл Маттео [Берреттини]. Так что он отличный игрок, отлично подает, отлично играет с лета.

Мне нужно будет показать свой лучший теннис.

Мы с ним на этой неделе дважды вместе разминались и один раз тренировались – провели сет, который дошел до тай-брейка. Так что мы поближе познакомились.

Здорово, что мы завтра встретимся. Когда ты много тренируешься с одним игроком, классно потом с ним столкнуться в матче. И мы точно не будем друзьями (усмехается)», – сказал Медведев в интервью на корте.

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