Медведев впервые обыграл Баутиста-Агута. Испанец был одним из 4 теннисистов, проведших больше одного матча с Даниилом и никогда ему не проигрывавших

Даниил Медведев обыграл Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Галле – 6:2, 6:4.
Россиянин впервые в карьере обыграл Баутиста-Агута. Испанец, выигравший первые три встречи, был одним из четырех игроков, которые провели больше одного матча с Медведевым и никогда ему не проигрывали.
Теперь в списке остались:
- Роджер Федерер – 0:3;
- Гидо Пелья – 0:2;
- Юго Эмбер – 0:2.
Еще 12 игроков ведут у Медведева 1:0 в личных встречах.
Кроме того, россиянин 38-й раз вышел в полуфинал ATP (пятый – на траве). В этом году он пока не выиграл ни одного титула, но на прошлой неделе дошел до финала в Хертогенбоше.
Теперь Медведев сыграет с Оскаром Отте.
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