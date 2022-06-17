Медведев впервые обыграл Баутиста-Агута. Испанец был одним из 4 теннисистов, проведших больше одного матча с Даниилом и никогда ему не проигрывавших

Даниил Медведев обыграл Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Галле – 6:2, 6:4.

Россиянин впервые в карьере обыграл Баутиста-Агута. Испанец, выигравший первые три встречи, был одним из четырех игроков, которые провели больше одного матча с Медведевым и никогда ему не проигрывали.

Теперь в списке остались:

Еще 12 игроков ведут у Медведева 1:0 в личных встречах.

Кроме того, россиянин 38-й раз вышел в полуфинал ATP (пятый – на траве). В этом году он пока не выиграл ни одного титула, но на прошлой неделе дошел до финала в Хертогенбоше.

Теперь Медведев сыграет с Оскаром Отте.

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