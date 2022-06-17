Харрис перенес операцию на запястье и досрочно завершил сезон

36-я ракетка мира Ллойд Харрис перенес операцию на правой руке. Он сообщил, что процедура прошла успешно.

«Хочу сообщить, что вчера я решил сделать операцию на правом запястье, и все прошло очень хорошо. Последние пару месяцев я боролся с сильной болью, которая не позволяла мне быть в лучшей форме, поэтому операция была лучшим и единственным решением.

К сожалению, я не смогу выступать до 2023 года, но уверен, что вернусь суперздоровым и мотивированным», – написал Харрис.

Харрис не выступал с «Ролан Гаррос». Последнюю победу в туре он одержал в апреле на турнире в Барселоне.

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