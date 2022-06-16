Медведев о настрое соперников: «Некоторые будут не то что напуганы, но на них будет давить то, что они играют с №1. А некоторые – наоборот»

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Даниил Медведев рассказал, появился ли у соперников особый настрой после того, как он стал №1 в мире.

«Думаю, все зависит от игрока, матча и от моего уровня. Некоторые будут не то что напуганы, но на них будет давить то, что они играют с №1, что это тяжелая сетка.

А некоторые – наоборот. Может быть, сейчас не хватает уверенности в себе, и они думают: «Если я обыграю первую ракетку мира, это станет началом».

Лично я выхожу на каждый матч с целью показать свои лучшие качества. Если соперник выигрывает – поздравляю. И иду готовиться к следующему матчу».

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