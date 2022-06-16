Медведев после победы над Ивашко: «Он обыгрывал меня в Кубке Дэвиса – а это очень важный турнир. Так что он умеет играть в теннис»

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Ильей Ивашко – 7:6, 6:3 во втором круге в Галле. Медведев обыграл Ивашко на втором турнире подряд.
«Он отличный игрок. В начале сезона ему очень не повезло с травмами, но в конце прошлого года он играл очень здорово.
Мы с ним давно знакомы, играли на «Фьючерсах», на «Челленджерах» и в ATP. А еще он обыгрывал меня в Кубке Дэвиса – а это очень важный турнир. Так что он умеет играть в теннис.
И он очень хорошо играет на траве. Я рад, что на двух турнирах подряд сумел пройти сложную проверку. Сегодня было непросто, в первой партии у него было три сетбола, во второй – три или четыре брейк-пойнта. Так что да, непростой матч.
И он способен играть еще лучше. Ему не повезло в начале сезона, а потом трудно набрать уверенность в себе. Я надеюсь, что он ее вернет, что ему как-нибудь больше повезет с сеткой (смеется)».
А вы знали, что Медведев однажды взял гейм за 29 секунд?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе