Медведев после победы над Ивашко: «Он обыгрывал меня в Кубке Дэвиса – а это очень важный турнир. Так что он умеет играть в теннис»

Первая ракетка мира прокомментировал победу над Ильей Ивашко – 7:6, 6:3 во втором круге в Галле. Медведев обыграл Ивашко на втором турнире подряд.

«Он отличный игрок. В начале сезона ему очень не повезло с травмами, но в конце прошлого года он играл очень здорово.

Мы с ним давно знакомы, играли на «Фьючерсах», на «Челленджерах» и в . А еще он обыгрывал меня в Кубке Дэвиса – а это очень важный турнир. Так что он умеет играть в теннис.

И он очень хорошо играет на траве. Я рад, что на двух турнирах подряд сумел пройти сложную проверку. Сегодня было непросто, в первой партии у него было три сетбола, во второй – три или четыре брейк-пойнта. Так что да, непростой матч.

И он способен играть еще лучше. Ему не повезло в начале сезона, а потом трудно набрать уверенность в себе. Я надеюсь, что он ее вернет, что ему как-нибудь больше повезет с сеткой (смеется)».

А вы знали, что Медведев однажды взял гейм за 29 секунд?

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