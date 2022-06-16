Хачанов о победе над Дьере: «До этого мы один раз играли на траве – на юниорском «Уимблдоне». Я проиграл и прекрасно помню, что сделал не так»

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над во втором круге в Галле – 7:6, 6:4.

«Мы с ним один раз играли на траве – на юниорском «Уимблдоне». Я проиграл в трех сетах и прекрасно помню, что сделал не так. По-моему, я даже вел с брейком в третьем сете, но в итоге проиграл, кажется, 3:6.

Сейчас наконец взял реванш на траве.

Первый сет был очень непростым. Я проигрывал 2:5 с двумя брейками. Не знаю как, но мне удалось выиграть партию. Я провел хороший тай-брейк, и это придало мне уверенность на второй сет, я начал играть лучше.

Но в начале матча у меня были проблемы с ударами, много невынужденных ошибок. Я рад, что сумел исправить ситуацию, изменить игру».

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