Оже-Альяссим перед матчем с Хуркачем: «Хуби – мой хороший друг. Он показал, почему может быть топ-игроком на траве»

прокомментировал победу над Маккензи Макдональдом во втором круге в Галле (7:6, 6:1).

«Мое выступление было очень позитивным. Первый сет был хорошим примером типичного матча на траве, мы оба очень хорошо подавали и держали свою подачу. Думаю, это тот случай, когда обоим обидно проигрывать. У нас обоих были очень хорошие шансы его выиграть.

По тому уровню, на котором я играл во втором сете, я понимал, что даже если бы я не выиграл первый, у меня было бы несколько шансов. Но как только я сделал первый брейк во втором сете, я стал играть все лучше и лучше».

Теперь канадец поборется с .

«Хуби – мой хороший друг. Он отличный травяной игрок, отличный игрок в целом. Полуфиналист прошлогоднего «Уимблдона», он показал, почему может быть топ-игроком на этом покрытии. Будет непросто. В прошлом году мы играли [в Галле] в первом круге, и все сложилось в мою пользу, но сегодня он хорошо смотрелся».

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