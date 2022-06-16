«Неужели мы настолько плохи?» Костюк – о том, что на турнире ATP 500 призовые в несколько раз выше, чем на WTA 500

Марта Костюк высказалась о разнице в призовых на турнирах ATP и WTA.
«Неужели мы настолько плохи? 😂» – написала Костюк, приложив скриншоты распределения призовых на турнирах ATP 500 в Галле и WTA 500 в Берлине.
Отметим, что в посте Костюк указаны прошлогодние призовые за женский турнир. Вероятно, это произошло потому, что неактуальную информацию отображало совместное приложение ATP и WTA (сейчас данные о призовых в приложении недоступны).
Актуальные призовые за берлинский турнир-2022 составляют:
- титул – €93 823;
- финал – €58 032;
- полуфинал – €33 880;
- четвертьфинал – €16 060;
- второй круг – €8 262;
- первый круг – €5 390.