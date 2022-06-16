«Неужели мы настолько плохи?» Костюк – о том, что на турнире ATP 500 призовые в несколько раз выше, чем на WTA 500

высказалась о разнице в призовых на турнирах ATP и WTA.

«Неужели мы настолько плохи? 😂» – написала Костюк, приложив скриншоты распределения призовых на турнирах ATP 500 в Галле и WTA 500 в Берлине.

Отметим, что в посте Костюк указаны прошлогодние призовые за женский турнир. Вероятно, это произошло потому, что неактуальную информацию отображало совместное приложение ATP и WTA (сейчас данные о призовых в приложении недоступны).

Актуальные призовые за берлинский турнир-2022 составляют:

титул – €93 823;

финал – €58 032;

полуфинал – €33 880;

четвертьфинал – €16 060;

второй круг – €8 262;

первый круг – €5 390.

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