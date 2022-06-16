Жабер об упущенных матчболах во встрече с Паркс: «Рада, что после этого сохранила спокойствие»

прокомментировала победу над 169-й ракеткой мира Алисией Паркс. Во втором сете Жабер упустила брейк, ведя 3:1, а на тай-брейке победила только с пятого матчбола (в том числе упустила тройной, ведя 6-3).

«Было сложно играть [так мало] розыгрышей. Тем более ее подача очень быстрая, так что мне пришлось адаптировать прием. Во втором сете она заиграла намного лучше, и мне нужно было воспользоваться возможностью, когда у меня был брейк.

Было трудно, я должна была использовать шансы, когда подавала [на тай-брейке]. Я знала, что если счет станет 6:5, то мне будет очень тяжело. Но я рада, что после этого сохранила спокойствие».

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