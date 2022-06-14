Онс Жабер: «Если верить, что можешь хорошо играть на траве, так оно и будет. Ненависть не поможет»

прокомментировал вылет в первом круге .

«Ролан Гаррос» многому меня научил, возможно, в следующий раз я буду лучше выстраивать календарь или гораздо лучше справляться с давлением. Но это часть процесса, часть целей, которых я хочу достичь. Я должна принимать такие вызовы, потому что именно в этом направлении хочу двигаться в карьере».

Также она поделилась ожиданиями от турнира в Берлине и травяного сезона в целом.

«Обычно на траве я играю в футбол, а не в теннис, но ситуация понемногу меняется.

У меня прекрасные отношения с травой. Как только я войду в ритм, адаптирую свои удары, все станет намного лучше и я буду получать гораздо больше удовольствия. Мне нравится воспринимать траву как увлекательную игру, потому что она сильно отличается от других покрытий. Когда я так к ней отношусь, я играю намного лучше.

Если верить, что можешь хорошо играть на траве, так оно и будет. Ненависть не поможет.

Мне кажется, трава многим может подойти. Например, игроки, которые бьют плоско и мощно, трудно возвращать такие мячи. Другие игроки – такие как я, которые меняют ритм, бьют резаные, вынуждают бегать из угла в угол, – могут очень хорошо играть на траве. Поэтому нужно быть наготове и быстро реагировать.

Я тренировалась [на траве] в Париже. Трава была не очень, поэтому здесь она ощущается как ковер.

– одна из главных целей, которые я определила в начале года. Мне приятно вернуться на покрытие, которое я так люблю. Я стараюсь немного сбросить давление, но посев под первым номером не сильно в этом помог. Если честно, я такого не ожидала.

Наверное, [самое сложное на траве] – это отскок, потому что иногда он бывает неожиданным и ты не знаешь, куда полетит мяч. Иногда это выбивает из колеи, потому что думаешь, что выиграешь розыгрыш, а неудачный отскок все меняет. Поэтому если адаптировать к траве зрение, реакцию, то задача может сильно упроститься».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе