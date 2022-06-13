Маррей снялся с турнира в Лондоне, но рассчитывает сыграть на «Уимблдоне»

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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей не сыграет на турнире в лондонском Queen’s Club, который проходит на этой неделе.

Британец потянул мышцы живота в финале Штутгарта против Маттео Берреттини. Сегодня он прошел обследование, которое подтвердило первоначальный диагноз.

Его место в сетке займет лаки-лузер Денис Кудла.

Сообщается, что Маррей все равно рассчитывает сыграть на «Уимблдоне» (стартует 27 июня) и даже на выставочном турнире в Харлингеме (21-26 июня).

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