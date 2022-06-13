Докич о попытке суицида: «Я просто хотела, чтобы все страдания и боль прекратились»

Экс-четвертая ракетка мира Елена Докич рассказала о попытке суицида. «28 апреля 2022 года я [чуть не покончила с собой]. Никогда не забуду тот день, все было как в тумане, абсолютной темноте. Никаких тонов, картинок, ничего не имело смысла. Просто слезы, грусть, депрессия, паника и боль. Последние полгода были тяжелыми.

Я постоянно плакала. Во время работы пряталась в туалете, чтобы вытереть слезы и чтобы никто не видел. Дома тоже плакала без конца, это было невыносимо. Постоянное ощущение грусти и боли никуда не уходит, я была опустошена.

Я виню себя, я боюсь, не считаю, что достойна любви. Я знаю, что у меня есть многое, за что стоит быть благодарной, и ненавижу себя, потому что не чувствую этой благодарности, а лишь хочу все это закончить. Это замкнутый круг в моей голове.

Результат – я чуть не покончила с собой. Никогда не забуду этот день, я просто хотела, чтобы все страдания и боль прекратились.

Я вытащила себя уже почти со дна пропасти, даже не знаю, как мне это удалось. Помощь профессионалов спасла мою жизнь.

Об этом нелегко писать, но я всегда была открытой, честной и ранимой перед всеми вами и верю, что нужно делиться такими историями, чтобы пройти через сложные моменты и помочь друг другу.

Пишу это потому, что точно страдаю не одна. Знайте, что вы тоже не одни.

Я не могу сказать, что у меня сейчас все отлично, но я точно на пути к выздоровлению. Некоторые дни лучше других, иногда я делаю шаг вперед, иногда – назад, но я сражаюсь и верю, что смогу это преодолеть.

Я верю:

Нормально чувствовать себя так же, как я.

Нормально грустить, нужно бороться и возвращаться обратно.

Именно это я и пытаюсь сделать, это помогает мне двигаться вперед. Не стыдитесь своих чувств.

Я вернусь сильнее, чем когда-либо🙏🙏🙏❤️❤️❤️», – написала Докич.

Топ-теннисистку годами избивал отец. Через 15 лет она написала об этом книгу

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе