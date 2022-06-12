Федерер о том, планирует ли играть в следующем году: «Да, конечно»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» рассказал, планирует ли играть в следующем году. Из-за операции на колене 40-летний швейцарец не выступал с прошлогоднего .

«Да, конечно. Я пока не знаю, как и где. Но это мой план.

В этом году я не планировал ничего, кроме Кубка Лэйвера и Базеля. После Базеля сезон все равно окончен.

Для меня важно снова набрать форму, чтобы полноценно тренироваться. После этого можно выбирать, сколько турниров играть, какие турниры играть. Кубок Лэйвера – хорошее начало, там не нужно играть пять матчей за шесть дней.

В Базеле я должен буду иметь возможность это сделать. К этому мне нужно готовиться на тренировках.

Мне самому интересно, что будет дальше. Но я полон надежд, я проделал большой путь. Я не очень далек от нужной формы. Ближайшие три-четыре месяца будут невероятно важны».

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