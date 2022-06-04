Федерер пропустит «Уимблдон», Зверев и Тим в заявке, россияне отстранены

Опубликована заявка на -2022, который пройдет с 27 июня по 11 июля.

Мужской список возглавил №1 Новак Джокович.

, получивший травму во время полуфинала , пока остается в заявке.

В списке нет восьмикратного чемпиона , который восстанавливается после операции на колене. Также из-за травм не выступят Ллойд Харрис и Кеи Нисикори.

Россияне Даниил Медведев, , и , а также белорус , которые могли бы попасть на турнир по рейтингу, отсутствуют в списке, так как были отстранены организаторами.

, , , Аттила Балаш планируют выступить по защищенному рейтингу. Стэн Вавринка им не воспользовался.

Полностью заявка здесь.

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