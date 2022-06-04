Федерер пропустит «Уимблдон», Зверев и Тим в заявке, россияне отстранены

Опубликована заявка на «Уимблдон»-2022, который пройдет с 27 июня по 11 июля.
Мужской список возглавил №1 Новак Джокович.
Александр Зверев, получивший травму во время полуфинала «Ролан Гаррос», пока остается в заявке.
В списке нет восьмикратного чемпиона Роджера Федерера, который восстанавливается после операции на колене. Также из-за травм не выступят Ллойд Харрис и Кеи Нисикори.
Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев, а также белорус Илья Ивашко, которые могли бы попасть на турнир по рейтингу, отсутствуют в списке, так как были отстранены организаторами.
Доминик Тим, Борна Чорич, Аляж Бедене, Аттила Балаш планируют выступить по защищенному рейтингу. Стэн Вавринка им не воспользовался.
Полностью заявка здесь.
«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане