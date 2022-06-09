Глава МОК об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Как гарантировать честные международное соревнования, если правительства решают, кто может участвовать, а кто нет?»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах осудил решение отстранить российских и белорусских теннисистов.

«Нам необходимо уважение правительств к нашей роли.

Посмотрите на наших друзей из тенниса: в Париже российские игроки могут играть как нейтральные спортсмены. В Лондоне, на «Уимблдоне», правительство говорит: «Ни за что». И если мы это позволим, если на это поддадимся, то мы проиграли.

Как вы можете гарантировать честные международные соревнования в вашем виде спорта, если правительства в соответствии со своими политическими интересами решают, кто может участвовать, а кто нет?

Тогда, если это допустить, сегодня это коснется России и Беларуси, а завтра – вашей страны. В мире нет ни одной страны, которую любили бы все остальные правительства.

Это противоречит всем принципам, которые мы отстаиваем. Если мы оставим это на усмотрение правительств, то превратимся в политический инструмент и больше не сможем гарантировать честную конкуренцию.

Наша задача – понять, что необходимо вернуться к тем временам, когда мы сможем объединить весь мир в мирном соревновании. Сейчас не те времена, но мы можем только надеяться, что мир восторжествует».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией