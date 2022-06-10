«Уимблдон» опасается кибератак в отместку за отстранение россиян (The Times)

Служба безопасности «Уимблдона» опасается, что турнир будет подвергаться кибератакам в качестве мести за отстранение игроков из России.
Как сообщает The Times, сейчас турнир готовится к тому, что по ходу матчей могут быть попытки взломать систему ведения счета и табло, «что приведет к репутационному урону».
За кибербезопасность «Уимблдона» отвечает компания IBM.
«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане
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