Хачанов о камбэке в матче с Майхржаком: «В третьем сете я уже думал о следующем турнире. Удивлен, что сумел на траве отыграть два брейка»

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал камбэк в матче с Камилом Майхржаком. Во втором круге турнира в Хертогенбоше он выиграла 5:7, 7:5, 7:6, в третьем сете отыграв двойной брейк, подачу на матч и матчбол.

«В третьем сете я уже думал о следующем турнире. Но все равно продолжал бороться, хотел посмотреть, что произойдет.

Я удивлен, что сумел на траве отыграть два брейка. И что завтра у меня будет еще одна возможность показать себя».

В четвертьфинале Хачанов встретится со вторым сеяным .

«С Феликсом мы дважды играли на харде. Счет 1:1.

И я рад, что у меня будет еще одна возможность сыграть, еще один матч на траве. Я люблю это покрытие».

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