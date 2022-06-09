Хаас посоветовал Звереву тейпировать голеностоп: «Нельзя точно сказать, что он предотвратил бы травму. Но высока вероятность, что все бы не кончилось настолько плохо»

Экс-третья ракетка мира рассказал, что могло предотвратить травму . Немец порвал связки, когда подвернул голенопостов полуфинале .

«У меня были порванные связки, схожие по тяжести с тем, что случилось с Сашей. И после этого я всегда играл с тейпом. и уже много лет так делают.

Конечно, нельзя точно сказать, что тейп предотвратил бы травму. Но высока вероятность, что все бы не кончилось настолько плохо.

Сейчас Саше нужно будет посмотреть, насколько ему комфортно играть с затейпированной стопой. Врачи сделали свою работу, и теперь Саше с командой нужно постепенно укреплять связки.

Даже если все полностью заживет, нужно время, чтобы вернуть уверенность в движении. Нужно терпение».

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