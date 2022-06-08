Матс Виландер: «Чем старше я становлюсь, тем приятнее наблюдать за игрой Надаля. Она кажется мне интереснее, чем у Джоковича и Федерера»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер прокомментировал то, что Рафаэль Надаль выиграл 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й турнир «Большого шлема».

«Чем старше я становлюсь, тем приятнее мне наблюдать за его игрой.

Мы видим, что он доверяет своим ударам больше, чем когда ему было 22-23. Его теннис кажется мне более интересным, чем Новака или Роджера.

У Роджера все очень легко, просто и эстетично. Рафа другой – он показывает свою истинную сущность в момент удара по мячу.

Конечно, начало и конец движения не такие плавные, как у Роджера. Но контакт с мячом такой чистый, и это просто невероятно.

Мне всегда нравилась его энергия и эмоциональная вовлеченность в процесс. Но до этого в его игре был повторяющийся аспект. Мы всегда знали, как он выиграет розыгрыш. И знали, что в итоге он победит 6:2, 6:2, 6:2.

Сейчас такого нет, и мы не знаем, что он будет делать дальше. Как будто наблюдаешь за Федерером в его лучшие годы. Мне больше не хочется комментировать его матчи, хочется просто смотреть на его игру».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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