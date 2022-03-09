Матс Виландер: «Эмоционально Надаль ближе к 16 годам, чем к 36. Это отличает его от остальных в Большой тройке»

высказался об успешном начале сезона и его отношении к теннису.

«Во время «Ролан Гаррос» ему исполнится 36. Было бы потрясающе, если бы он смог и дальше так выступать после того, как в прошлом году мы думали, что приближается конец его карьеры. Рафа сам думал, что может закончить.

Я никогда бы не подумал, что он будет делать то, что делает сейчас. Не в этой части сезона. Да, если перенестись на полтора месяца вперед, к началу грунтового сезона, то речь уже про Рафу Надаля, нестареющего короля грунтовых кортов.

Эмоционально он ближе к 16 годам, чем к 36. Это отличает его от остальных в Большой тройке. Я уверен, есть профессора и ученые, которые не устают бросать вызов самим себе в поисках решения следующей задачи, будь она математическая или экологическая. Надаль точно такой же.

Вряд ли когда-либо был профессиональный теннисист или другой спортсмен, которому так нравится бояться результата, нервничать, не знать, что будет в конце матча. Но он настолько обожает решать профессиональные задачи, что готов испытывать эту боль и тревогу лишь бы узнать, что за поворотом. Может, там Майк Тайсон, который ударит настолько сильно, что ты никогда не встанешь. Но Рафа Надаль готов к этому испытанию».

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