Стефанос Циципас: «Поздравляю с выдающимся достижением, Рафа!»

Четвертая ракетка мира поздравил с 14-й победой на .

«Поздравляю с выдающимся достижением, Рафа! Это показывает, на что способы упорная работа, страсть и настрой в духе «никогда не сдаваться». Ты вложил в это время, сердце и душу, и твое упорство принесло результат #14», – написал грек, которого Надаль в понедельнике обойдет в рейтинге.

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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