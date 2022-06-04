Чилич о травме Зверева: «Я не видел, как он упал. Смотреть в повторе не хотел, потому что очень страшно видеть такие вещи»

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Марин Чилич ответил, виделся ли он с Александром Зверевым после того, как тот получил травму в полуфинале «Ролан Гаррос». Чилич и Каспер Рууд играли на центральном корте вслед за Зверевым и Рафаэлем Надалем.

«К сожалению, нет, потому что нам сразу же нужно было идти разминаться. Я отдыхал в раздевалке, так что не видел, как он упал. Смотреть в замедленном повторе я не хотел, потому что очень страшно видеть такие вещи.

Но что я могу сказать? Не верится, что это произошло в такой момент».

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