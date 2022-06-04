Александр Зверев: «Похоже, у меня очень серьезная травма, но врачи все еще проверяют»

высказался о травме, которую получил в полуфинале «Ролан Гаррос» против .

«На корте был очень сложный для меня момент, матч был просто фантастический, пока не случилось то, что случилось.

Похоже, у меня очень серьезная травма, но медицинская команда и врачи все еще проверяют. Мы будем держать вас в курсе и сообщим, как только узнаем больше.

Конечно, я хочу поздравить Рафу. Невероятно видеть его в 14-м финале, и надеюсь, он сможет дойти до конца и снова сотворить историю.

Но для меня сегодня был непростой момент, и я буду держать всех в курсе».

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