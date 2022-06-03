Надаль о травме Зверева: «Было очень тяжело видеть, как он плачет»

Рафаэль Надаль прокомментировал травму Александра Зверева, из-за которой он снялся с полуфинала «Ролан Гаррос». Немец подвернул ногу в конце второго сета – его увезли с корта на коляске.

«Очень неприятно и очень грустно. Он провел невероятный турнир, он очень хороший коллега в туре. Я знаю, как сильно он борется за победу на «Большом шлеме». Сейчас ему очень не повезло.

Но я уверен, что он выиграет не один «Шлем», а намного больше. Я желаю ему всего лучшего и быстрого восстановления.

Это был очень тяжелый матч – больше трех часов, а мы даже не закончили второй сет. Когда он играет на таком супервысоком уровне, матчи с ним – одно из самых сложных испытаний.

В такой ситуации трудно что-то говорить. Конечно, для меня еще один финал «Ролан Гаррос» – это мечта, но в то же время такая концовка…

Я был в комнате с Сашей перед тем, как он вернулся на корт. Было очень тяжело видеть, как он плачет».

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