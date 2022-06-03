Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре

Теги Ролан Гаррос WTA Мэдисон Киз Джессика Пегула Тэйлор Таунсенд Кори Гауфф Теннис

Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула в полуфинале «Ролан Гаррос» обыграли Мэдисон Киз и Тэйлор Таунсенд – 6:4, 7:6.

Гауфф и Пегула впервые дошли до решающего матча в Париже. Ранее в этом сезоне они выиграли титул в Дохе.

Гауфф завтра еще проведет одиночный финал против Иги Швентек.

Напомним, в прошлом году Барбора Крейчикова выиграла «Ролан Гаррос» в одиночке и в паре. 

Коко Гауфф – самая молодая финалистка «Шлема» после Шараповой-2004. Это не внезапный прорыв – ей повезло жить в безумную эпоху

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