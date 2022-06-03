Швентек о Гауфф: «Я постоянно забываю, что ей 18 лет»

Ига Швентек высказалась о прогрессе Кори Гауфф перед очным финалом «Ролан Гаррос».

«Конечно, я очень рада, что у нее все хорошо, ведь на нее с ранних лет оказывалось огромное давление. Все говорили, что ее ждет большое будущее, а это должно быть очень тяжело.

Я действительно рада, потому что ей потребовалось много энергии, чтобы развиваться должным образом. Но я не могу сказать больше, потому что не знаю, что у нее внутри.

По тому, что я вижу на корте, она развивается год за годом. Я постоянно забываю, что ей 18 лет, потому что она очень стабильна. И результаты у нее стабильные. Мы видим, что она прогрессирует, а это самое главное».

Коко Гауфф – самая молодая финалистка «Шлема» после Шараповой-2004. Это не внезапный прорыв – ей повезло жить в безумную эпоху

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