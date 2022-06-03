Коко Гауфф: «Не думаю, что моя жизнь изменится, если я выиграю «Ролан Гаррос»

18-летняя Кори Гауфф ответила, как изменится ее жизнь в случае победы на «Ролан Гаррос». В финале она сыграет с Игой Швентек.

«Ига идет без поражений, и мне по сути нечего терять. На бумаге она очевидный фаворит. Но я буду играть свободно и постараюсь показать свой лучший теннис. Думаю, в финале «Большого шлема» может случиться что угодно.

Я должна использовать все шансы, которые будут предоставляться. Их будет немного. Ига хорошо меняет направление ударов и отлично бьет по углам, выбивая соперниц с корта. Она делает виннеры, много виннеров.

Думаю, нужно быть агрессивной, но в нужные моменты сохранять терпение. Мы играли в этом году в Майами, и в том матче я допускала много невынужденных. В этот раз нужно постараться этого избежать.

Не думаю, что моя жизнь изменится, если я выиграю «Ролан Гаррос». Понимаю, что это звучит не очень, но люди, которые меня любят, будут любить меня независимо от того, подниму я трофей или нет. Конечно, если я выиграю, это привлечет внимание многих людей по всему миру, но в целом моя жизнь вряд ли изменится».

Коко Гауфф – самая молодая финалистка «Шлема» после Шараповой-2004. Это не внезапный прорыв – ей повезло жить в безумную эпоху

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