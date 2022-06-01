«Старею, но все еще свежая». Швентек забыла, сколько ей лет, оставляя автограф на камере

Первая ракетка мира после выхода в полуфинал рассказала, было ли у нее время отпраздновать день рождения. Вчера ей исполнился 21 год.

«Да, у меня было время отпраздновать. Но я пока не на том уровне, когда точно знаю, что могу себе позволить. Поэтому я в основном отдыхала, лежала в кровати.

Может быть, через несколько лет я смогу даже посмотреть финал Лиги чемпионов и все равно победить. Посмотрим».

Уходя с корта, Швентек оставила автограф на камере: «Старею, но все еще свежая. #21». Изначально она написала, что ей 22, но потом исправила это, сказав: «Я забыла сколько мне лет».

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